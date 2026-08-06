Ein 54 Jahre alter Autofahrer verlor im Herzogtum Lauenburg die Kontrolle über seinen Opel. Der Wagen überschlug sich und fing Feuer.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der K70 bei Lütau (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist am Mittwochabend ein 54 Jahre alter Mann lebensgefährlich verletzt worden.

Der Mann war gegen 23 Uhr mit seinem Opel von Lütau in Richtung Basedow unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei mitteilte. Das Auto prallte zunächst gegen einen Baum, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem weiteren Baum.

Auto überschlägt sich und gerät in Brand

Anzeige

Anschließend schleuderte der Opel über die gesamte Fahrbahn, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Kurz darauf geriet das Fahrzeug in Brand.

Ausgebrannt liegt der Opel des 54-Jährigen im Straßengraben. NEWS5 / Dominick Waldeck

Der 54-Jährige konnte sich noch selbst aus dem brennenden Wagen befreien. Er erlitt schwere Verletzungen, Lebensgefahr kann nach derzeitigem Stand nicht ausgeschlossen werden.

Anzeige

Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft die Hinzuziehung eines Gutachters der Dekra an.