Durchsuchungen im Norden : Waffen und Chemikalien bei Teenies gefunden

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen auf Fehmarn und in Ostholstein mehrere Objekte durchsucht. Hintergrund war der Fund von Waffen und Chemikalien bei einem Jugendlichen – ein politisch motivierter Hintergrund wird nicht ausgeschlossen.

Bereits in der vergangenen Woche entdeckten Ermittler bei einem Jugendlichen auf Fehmarn Schusswaffen, selbst hergestellte Waffenbauteile, Munition und Chemikalien. Vorausgegangen war ein Hinweis an die Polizei.

Ermittlungen gegen vier Jugendliche

Gegen den Jugendlichen und drei weitere im Alter von 15 bis 17 Jahren wird wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz ermittelt. Die Gegenstände werden derzeit kriminaltechnisch untersucht. Ein politisch motivierter Hintergrund wird geprüft.

Im Zuge neuer Erkenntnisse wurden drei weitere Objekte durchsucht. Zahlreiche Polizeikräfte stellten weitere Beweismittel, Munition und Waffenbauteile sicher. Die Ermittlungen wurden auf den Verdacht des Vorbereitens einer schweren, staatsgefährdenden Straftat ausgeweitet.