Noch bevor der reguläre Vorverkauf beginnt, können sich Fans sogenannte Loyalty-Tickets sichern. Auch die ersten Bands für das kommende Festival stehen bereits fest.

Während Sepultura-Gitarrist Andreas Kisser beim Wacken Open Air 2026 auf der Bühne steht, läuft bereits der Vorverkauf für 2027. Die ersten Bands für das kommende Festival sind ebenfalls angekündigt. picture alliance/dpa | Marcus Golejewski

Die ersten 10.000 Tickets für das kommende Heavy-Metal-Festival in Wacken sind im Vorverkauf. Das Wacken Open Air 2027 findet vom 28. bis 31. Juli statt.

Vor dem Start des offiziellen Vorverkaufs am Sonntag um 20 Uhr sind bis Mitternacht sogenannte Loyalty-Tickets erhältlich, wie die Veranstalter mitteilten. Sie kosten demnach 349 Euro zuzüglich einer Ticketgebühr von zwei Euro. Dazu gibt es ein exklusives T-Shirt.

Auch die ersten Bands für das kommende Festival stehen bereits fest. Angekündigt sind unter anderem Helloween, U.D.O., Hammerfall, Heaven Shall Burn, Electric Callboy und Napalm Death.

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Wacken-Finale läuft – erste Bands für 2027 stehen fest

Das 35. Wacken Open Air endet in der Nacht zum Sonntag. Zu den Stars des diesjährigen Festivals gehören neben Sabaton auch Def Leppard, die am Donnerstag auftraten, und Judas Priest, die am Freitagabend einen fulminanten Auftritt hinlegten.

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Sabaton, Arch Enemy und Powerwolf wurden am Samstagabend erwartet. Das Festival ist mit 85.000 Besucherinnen und Besuchern ausverkauft. (dpa/mp)