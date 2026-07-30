Auf Wacken schwingen Metal-Fans die Köpfe – und es wird geheiratet. Ein Pärchen will sich am Donnerstag auf der Bühne das Ja-Wort geben.

Die standesamtliche Trauung ist schon erledigt, am Mittwoch fand sie im Landgasthof in Wacken statt – und ja, es sind, wie man sieht, Metalheads! CosmosDirekt/Screenshot Anna Krohn

Erstmals seit Bestehen des Wacken Open Airs soll es am Donnerstag eine freie Trauung auf einer der Hauptbühnen geben. Die standesamtliche Trauung fand Mittwoch schon im Landgasthof statt – mit einer WOA-Torte von Konditorin Julia Karastylev aus Heiligenstedten.

Das hat es laut CosmosDirekt noch nie gegeben – am Donnerstag, 30. Juli, soll es passieren: die erste Hochzeit auf einer Hauptbühne des Wacken Open Airs (WOA). Gemeinsam von dem Direktversicherer mit den WOA-Veranstaltern organisiert. Es werde eine freie Trauung sein.

Bereits am Mittwoch, 29. Juli, fand die standesamtliche Trauung im Landgasthof (LGH) in Wacken statt – und das Unternehmen hat danach die Namen des Brautpaars veröffentlicht: Sie heißen Sören und Sophie, Nachnamen wurden nicht genannt, aber Fotos und Videos der beiden wurden am selben Tag auf Instagram gepostet. Informationen der Shz-Redaktion zufolge kommen die beiden aus Mecklenburg-Vorpommern – und sie sind Metalheads, was man anhand der Hochzeitsfotos auch deutlich sehen kann.

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Wacken-Hochzeit: Torte von Konditorin von It’s a cake in Heiligenstedten

Und was diese Hochzeit aus lokaler Sicht noch so besonders macht: Die Torte, natürlich im Wacken-Style, wurde von einer Konditorin aus dem Kreis Steinburg kreiert: von Julia Karastylev (34) aus Heiligenstedten.

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Dort eröffnete die frühere Schülerin der Lehmwohldschule in Itzehoe 2023 ihre Take-away-Konditorei It´s a cake. Am Mittwoch lieferte die Konditormeisterin die Hochzeitstorte dann direkt in den Landgasthof. Und die Torte sah trotz der hohen Temperaturen bestens aus – die Hitze schadete ihr nicht, da hatte Julia Karastylev ein gutes Auge darauf.

Diese Hochzeitstorte, passend zur WOA-Hochzeit natürlich im Wacken-Style, hat die Konditorin Julia Karastylev aus Heiligenstedten kreiert und am Mittwoch in den Landgasthof geliefert. Julia Karastylev

Und sie verrät gegenüber der SHZ-Redaktion: „Ich muss noch mehr arbeiten, weil ich noch drei weitere Torten für das Festival mache.“ Warum und wofür genau, wird an dieser Stelle nicht veröffentlicht, um anderen diesjährigen WOA-Besuchern nicht die Freude zu verderben.

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Dazu, dass sie für die erste Hochzeit auf einer Hauptbühne des weltgrößten Heavy-Metal-Festivals die Torte machen durfte, sagt Karastylev: „Für mich war das auf jeden Fall eine große Ehre und etwas Besonderes, so einen Auftrag erteilt zu bekommen.“ Zumal: „Ich bin ja selber ein großer Fan von Rockmusik und höre das gerne, auch Heavy Metal oder Punk Rock.“ Und das Wacken Open Air sei ja schließlich „sowieso ein großes Phänomen“. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de)