Was genau die zwei Männer mit ihrem Video vorhatten, ist ein Rätsel. Doch mit einer Anzeige hätten sie wohl nicht gerechnet.

Das Wacken-Festival zieht viele Metalfans nach Schleswig-Holstein (Archivbild). Am Rande des Festivals ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen. Frank Molter

Am Rande des Heavy-Metal-Festivals in Wacken hat die Polizei am Abend nach zwei verdächtigen Personen gefahndet und ein Fahrzeug kontrolliert. Hintergrund ist wohl ein auf TikTok geführter Livestream.

Zwei Personen sollen in dem Livestream „aus einem Fahrzeug heraus mit einem unklaren Geschehensablauf“ gefilmt haben, so der Leiter der Polizeiinspektion Itzehoe.

Zuvor habe der Inhaber eines TikTok-Kanals eine Nachricht an die Veranstalter des Wacken Open Air weitergeleitet. Es sei eine „unschönen Aktion im Zusammenhang mit dem Festival“, angedroht worden.

Anzeige

Die WochenMOPO 31/2026 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • CSD: Wie Hamburger den Hass gegen queere Menschen erleben • Na dann: Prost! Fünf Biergärten für Top-Wetter • 16 Seiten Sport mit St.-Pauli-Poster: Mit diesem Team gehen die Kiezkicker ins Rennen • Jede Woche mit 40 Seiten Rätsel und Kultur: Hamburg feiert seine Braukunst

Die Polizei leitete eine Fahndung nach den zwei Personen aus dem Livestream ein. Die Gesuchten wurden außerhalb des Festivalgeländes festgestellt, kontrolliert und dann für weitere Ermittlungen auf eine Dienststelle gebracht, wie die Polizei mitteilte. Es bestehe keine Gefährdung für das Festival und seine Besucher, hieß es weiter. Und: „Eine vorsorgliche Überprüfung eines Fahrzeugs ergab keine Gefahr.“

Am Rande vom Wacken – Polizeibeamte kontrollieren Fahrzeug

Anzeige

Wegen der allgemeinen Sicherheitslage richte die Polizei beim Wacken Open Air besondere Aufmerksamkeit auf verdächtige Personen, Fahrzeuge und Gegenstände, erklärte Björn Gustke, Pressesprecher der Polizeidirektion Itzehoe, in der Mitteilung.

In diesem Zusammenhang untersuchten Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes des Landeskriminalamtes vorsorglich ein Fahrzeug auf einen verdächtigen Gegenstand. Das Ergebnis: Es wurde ausgeschlossen, dass von dem nicht näher bezeichneten Gegenstand eine Gefahr ausgeht.

Anzeige

Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten gegen zwei männliche Deutsche im Alter von 20 und 22 Jahren aus Nordrhein-Westfalen ein. Die Beschuldigten kamen nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß. Die Ermittlungen dauern an.

Das Festival ist mit 85.000 Besuchern ausverkauft. Es wurde am Mittwoch eröffnet und läuft noch bis zum Samstag. Das W:O:A gilt als größtes Heavy-Metal-Festival der Welt. (dpa/esk)