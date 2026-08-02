Nach dem Wacken Open Air 2026 stockt die Abreise rund um das Gelände und auf der A23. Was Festivalbesucher jetzt beachten sollen – und wie die Bilanz der Polizei ausfällt.

Für die Besucher des „Wacken Open Air“-Festivals geht es wieder nach Hause – das zeigt sich auch auf den Autobahnen. Holstein-Report

Nach dem Ende des Wacken Open Air 2026 läuft die Abreise auf Hochtouren. Rund um das Festivalgelände kommt es zu Staus und Wartezeiten – besonders an den Ausfahrten der Campingflächen.

Größere Beeinträchtigungen habe es bislang jedoch nicht gegeben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Besucher sollen weiterhin die ausgeschilderten Abreiserouten nutzen, den Anweisungen der Einsatzkräfte folgen und Geduld mitbringen. Auf der A23 staut sich der Verkehr an mehreren Stellen zwischen Itzehoe und Hamburg.

Polizei kündigt Kontrollen an – und hat dringenden Appell

Anzeige

Zudem führt die Polizei punktuell Verkehrskontrollen durch. Ihr dringender Appell: Nur losfahren, wer vollständig fahrtüchtig ist! „Wer unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln steht, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere

Verkehrsteilnehmende“, warnen die Beamten.

Wacken-Festival verlief laut Polizei ruhig – mit einem Zwischenfall

Anzeige

Das Festival verlief aus Sicht der Polizei überwiegend ruhig. Zwar gab es etwas mehr Einsätze als im Vorjahr, zugleich ging die Zahl der Straftaten leicht zurück.

Ein brutaler Zwischenfall sorgte allerdings für besonderes Aufsehen: Zwei Unbekannte sollen am Freitagabend auf einen am Boden liegenden Mann getreten haben. Zwei Festivalbesucher griffen ein und wurden daraufhin selbst attackiert. Beide erlitten leichte Verletzungen, einer von ihnen musste im Krankenhaus behandelt werden. Die Täter konnten fliehen. (mp)

Anzeige



