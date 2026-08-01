Unbekannte prügeln auf einen Mann in Wacken ein – zwei Festivalbesucher greifen couragiert ein, werden dabei selbst attackiert. Wer hilft bei der Suche nach den Angreifern?

Polizei auf Streife beim Wacken Open Air: In der Nähe des Festivals wurden ein Mann und zwei Helfer von Unbekannten angegriffen. Frank Molter/dpa

Zwei Festivalbesucher sind einem Mann in der Nähe des Wacken Open Air zu Hilfe gekommen. Zwei bislang unbekannte Männer griffen nach bisherigen Erkenntnissen am Freitag gegen 22.39 Uhr auf der Schenefelder Straße den ebenfalls Unbekannten an, wie die Polizei berichtete. Als dieser am Boden lag, traten die Täter auf ihn ein. Zwei Festivalbesucher griffen ein und versuchten, die Auseinandersetzung zu beenden.

Die Täter schlugen jedoch auch auf die beiden Helfer ein und flohen anschließend in unbekannte Richtung. Der zunächst am Boden angegriffene Mann entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizei. Die Helfer erlitten leichte Verletzungen. Einer von ihnen kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Polizei sucht Zeugen

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Die Ermittler suchen die mutmaßlichen Täter wegen Verdachts der Körperverletzungen sowie einer gefährlichen Körperverletzung. Zeugen können sich unter der Rufnummer 04892-899260 melden. Auch das bisher unbekannte Opfer soll sich melden.

Insgesamt bewertete die Polizei ihr Einsatzgeschehen rund um das Festival aber als moderat. Seit Freitagmorgen registrierte die Polizei zwei Diebstähle. Ein unbekannter Täter beschädigte auf einer Campingfläche die Heckscheibe eines Autos vermutlich mit einem Stein.

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19-Jähriger Störer festgenommen

Zudem fiel im Ort ein 19-Jähriger durch aggressives Verhalten gegenüber anderen Besuchern auf. Nachdem er einen ausgesprochenen Platzverweis missachtet hatte, nahmen Einsatzkräfte ihn in Polizeigewahrsam. Dabei leistete der Mann Widerstand. Die Beamten brachten ihn zur Polizeidienststelle nach Itzehoe und leiteten ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

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Stars des in der Nacht zum Sonntag endenden 35. Festivals sind neben Sabaton Def Leppard, die am Donnerstag spielten und Judas Priest, die einen fulminanten Auftritt am Freitagabend hinlegten. Sabaton, Arch Enemy und Powerwolf wurden am Abend erwartet. Das W:O:A ist mit 85.000 Besuchern ausverkauft.