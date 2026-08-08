Bei einem Unfall in Kuddewörde werden vier Menschen verletzt. Polizei ermittelt.

Schwerer Unfall im Kreis Herzogtum Lauenburg: In Kuddewörde sind am Samstagvormittag ein VW Polo und ein BMW miteinander kollidiert. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt.

Laut Polizei kam es gegen 10.30 Uhr auf der Sachsenwaldstraße zu dem Crash, bei dem an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden entstand. Der Aufprall war derart stark, dass im BMW sogar alle Airbags auslösten. Beim VW riss die Stoßstange ab.

BMW kollidiert mit VW: Notarzt im Einsatz

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Der Rettungsdienst versorgte vier Insassen aus beiden Fahrzeugen. Alle Personen wurden mittel bis schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein Notarzt war im Einsatz.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, klemmte die Batterien ab, räumte Trümmer von der Straße und schob die Fahrzeuge beiseite. Die Polizei sperrte die Straße.

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Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bisher noch unklar. Die Polizei will den genauen Hergang nun mit Zeugenaussagen und gesicherten Spuren rekonstruieren.