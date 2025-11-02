mopo plus logo
Ein Auto in Dachlage

Der VW überschlug sich. Foto: Christoph Leimig

VW kommt von der Straße ab und überschlägt sich – zwei Verletzte

Unfall bei Bad Oldesloe: Auf der B75 kam in der Nacht zu Sonntag ein VW von der Straße ab und überschlug sich. Fahrer und Beifahrer wurden dabei leicht verletzt. 

Die beiden Männer waren gegen 23 Uhr auf der B75 unterwegs, als sie auf Höhe Blumendorf aus ungeklärter Ursache von der Straße abkamen, so eine Polizeisprecherin. Der VW Fox überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stehen

Sowohl der Fahrer als auch der Beifahrer wurden laut Polizei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

