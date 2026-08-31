Ein VW Golf Cabriolet ist auf der A7 bei Schleswig in das Heck eines Mercedes gekracht. Die Autobahn wurde kurzzeitig voll gesperrt.

Das VW Cabriolet steht nach dem Unfall auf dem Grünstreifen. Nordpresse Mediendienst

Auf der A7 bei Schleswig ist es am Sonntagabend zu einem schweren Auffahrunfall gekommen. Zwischen Schleswig-Schuby und Tarp war ein VW Golf Cabrio in das Heck eines Mercedes-Kombis gekracht. Der Mercedes-Fahrer wurde dabei verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 23 Uhr nördlich der Anschlussstelle Schleswig-Schuby in Fahrtrichtung Flensburg. Der Golf kam nach der Kollision von der Fahrbahn ab und landete im Grünstreifen. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Mercedes-Fahrer erlitt durch den Aufprall eine Kopfverletzung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Rettungsarbeiten musste die A7 zunächst voll gesperrt werden. Anschließend konnte der Verkehr über die linke Spur an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. (rei)