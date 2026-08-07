Nicht nur bei Plön ist die B76 gesperrt: Jetzt wird die Bundesstraße auch an der Lübecker Bucht saniert. Was der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein plant und welche weiträumigen Umleitungen nötig sind.

Neue Geduldsprobe für Autofahrer in der Region: Nicht nur bei Plön ist die Bundesstraße 76 aktuell für längere Zeit gesperrt, sondern nun auch in Kürze an der Lübecker Bucht: Denn zwischen Scharbeutz und Timmendorfer Strand wird die Fahrbahn der B76 erneuert. Die Kosten von etwa 3,6 Millionen Euro trägt der Bund.

Wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV) mitteilte, sollen die Bauarbeiten rund um die beliebten und insofern hoch frequentierten Ostseebäder vom 31. August bis voraussichtlich 31. Oktober 2026 stattfinden – aus Gründen der Verkehrssicherheit, des Arbeitsschutzes und der Bauqualität jedoch unter Vollsperrung. Die Sanierung sei nötig, da die Fahrbahn der Bundesstraße 76 beschädigt sei, hieß es weiter.

B76-Sanierung an der Lübecker Bucht in sechs Bauabschnitten

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Ganz so arg wie im Fall der mehrjährigen Sperrung der B76 bei Plön wird es für den Verkehr an der Ostseeküste jedoch nicht: Die Sanierung dauert nicht bis zu vier Jahre, sondern nur zwei Monate. Und letztlich wird in sechs Bauabschnitten gebaut. Nichtsdestotrotz wird es an der Lübecker Bucht sicherlich zu Beeinträchtigungen in der Erreichbarkeit von Scharbeutz und Timmendorfer Strand kommen, zumal noch viele Urlauber an der Lübecker Bucht sein werden (in Bayern und Baden-Württemberg enden die Sommerferien erst Mitte September).

Vorgesehen ist, dass der Knotenpunkt von der B76 und B432 (Pönitzer Chaussee) in Scharbeutz einen Bauabschnitt bildet, ebenso wie der Bereich von dort bis zum Wohnmobilparkplatz Hamburger Ring. Im Anschluss folgt der Abschnitt bis zum Kreisverkehr am Fachmarktzentrum, danach von dort bis zum Gorch-Fock-Ring. Ebenso ein Abschnitt ist der folgende Teil der B76 bis zum Waldfriedhof von Timmendorfer Strand und letztlich von dort bis zur Anschlussstelle mit der L181 (Lübecker Straße). „Die Termine für die Bauabschnitte werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben“, teilte der LBV weiter mit.

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Bauarbeiten an B76: Weiträumige Umleitung an der Ostsee nötig

Die einzelnen Sperrungen sorgen somit für Umwege, denn vorgesehen sind weiträumige Umleitungen. Laut den LBV-Planungen soll der Verkehr ab dem 31. August zunächst von der Anschlussstelle B76/L181 Lübecker Straße über die L181 in Richtung Ratekau bis zum Knotenpunkt L181/L309 am Ortsausgang von Ratekau umgeleitet werden. Der weitere Verlauf führt über die L309 in nördliche Richtung über Pansdorf bis zur Anschlussstelle L309/B432 kurz vor dem Ortseingang Pönitz. Von der Anschlussstelle führt die Umleitung über die B432 in östliche Richtung bis nach Scharbeutz. „In Gegenrichtung verläuft die Umleitungsstrecke in umgekehrter Reihenfolge“, so der LBV.

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Die Verkehrsführung sei mit der Polizei, der Verkehrsbehörde, dem Kreis, dem Amt, den Gemeinden und dem Buslinienbetreiber abgestimmt worden. Der ÖPNV werde weitestgehend aufrechterhalten – „über die Änderungen und Ausfälle im Fahrplan informiert der Buslinienbetreiber eigenständig“, so der LBV. Polizei und Rettungsdienste würden den Baubereich jedoch passieren können.

Der LBV bittet Autofahrer, sich auf die Bauarbeiten einzustellen, den ausgeschilderten Umleitungen und Umleitungsempfehlungen zu folgen sowie „um rücksichtsvolles Verhalten zum Schutz der Menschen auf der Baustelle und in den Orten der Umleitungsstrecke“. (Dieser Artikel erschien zuerst auf SHZ.de.)