Vorfahrt missachtet: Vier Verletzte nach schwerer Kollision

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos im Kreis Steinburg sind am Samstagnachmittag vier Männer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich, als ein 21-Jähriger gegen 16.15 Uhr in Bokhorst mit einem Audi vom Aasbütteler Weg nach links in die Dorfstraße einbog. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt eines entgegenkommenden Ford-Fahrers. Bei dem Zusammenstoß zogen sich sowohl die zwei Mitinsassen des Audi als auch der Fahrer des Ford leichte Verletzungen zu.

Vier Unfallbeteiligte in Krankenhäuser transportiert

Vier Rettungswagen, die Freiwillige Feuerwehr Bokhorst und die Polizei eilten daraufhin zum Einsatzort. Zum Unfallhergang sagte der Fahrer den Beamten gegenüber, erst an der Kreuzung nur nach rechts auf einen Traktor geschaut zu haben. Als er dann nach links abbog, sei es schon zu spät gewesen und zum Unfall gekommen.

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Alle vier Unfallbeteiligten wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Autos wurden bei dem Aufprall so schwer beschädigt, dass sie von der Unfallstelle entfernt werden mussten.