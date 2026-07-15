Unfall auf der B430: Mehrere Personen wurden verletzt. Was an der Kreuzung geschah.

Rettungskräfte sichern das schwer beschädigte Auto nach einem Unfall auf der B430. Florian Sprenger

Mehrere Menschen sind in der Nacht zu Mittwoch bei einem Verkehrsunfall auf der B430 in Hohenwestedt leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte eine Vorfahrtsmissachtung an der abgeschalteten Ampelanlage zu dem Unfall geführt.

Gegen 23:45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Hohenwestedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zur Menschenrettung auf den Kreuzungsbereich zur Parkstraße alarmiert. Initial gemeldet war, dass mehrere Personen in einem umgekippten Skoda eingeschlossen waren.

Auto-Crash: Beteiligte befreien sich aus Autos

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Als die Helfer kurze Zeit später den Einsatzort unweit der Wache erreichten, hatte sich die drei Unfallbeteiligten bereits eigenständig aus ihrem Wagen befreien können. Auch die zwei Personen des anderen Fahrzeugs befanden sich bereits außerhalb ihres Autos.

Die Maßnahmen der Helfer beschränkten sich somit auf das Absperren der Unfallstelle, sowie die Aufräumarbeiten. Den Beamten zufolge führte ein Vorfahrtsverstoß zu dem Unfall, als der mit zwei Personen besetzte Wagen aus Richtung Meezen dem vorfahrtsberechtigten Skoda aus Richtung Neumünster die Vorfahrt nahm.

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Durch den schweren Zusammenstoß landete der Skoda auf dem Dach, die Freiwillige Feuerwehr Hohenwestedt richtete das Auto nach Abschluss der Unfallaufnahme wieder auf. Um kurz nach 1 Uhr wurde die Vollsperrung aufgehoben und der Einsatz beendet.