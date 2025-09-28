Vorfahrt missachtet: Golf landet auf dem Dach im Graben

Ein heftiger Unfall hat sich am Sonntagnachmittag in Nordermeldorf im Kreis Dithmarschen ereignet: An der Kreuzung Dritter Querweg/Koogstraße krachten zwei Pkw ineinander – einer der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 57-Jähriger mit seinem schwarzen VW Golf auf der Vorfahrtsstraße aus Richtung Wöhrden/Büsum unterwegs. Ein 63-Jähriger in einem blauen VW Golf Kombi und seiner Mutter auf dem Beifahrersitz aus Richtung Speicherkoog missachtete offenbar das Stoppschild. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer heftigen Kollision, wie es auf Nachfrage der MOPO bei der Polizei hieß.

Das könnte Sie auch interessieren: Zwei Biker bei Unfällen verletzt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Wucht des Aufpralls schleuderte den schwarzen Golf von der Fahrbahn, wo er sich überschlug und im Straßengraben liegen blieb. Die Feuerwehr Nordermeldorf rückte an und half dem Fahrer aus dem Wagen. Beide Autos wurden erheblich beschädigt. Eine Person wurde leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in das Westküstenklinikum in Heide gebracht. (rei)