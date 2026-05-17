Als „Unfallschwerpunkt“ bekannt: Am Sonntagnachmittag wurden vier Menschen bei einem Crash an einer Kreuzung in Puls (Kreis Steinburg) verletzt. Eine Autofahrerin hatte an einer wegen Ampelausfalls mit Stoppschildern geregelten Kreuzung die Vorfahrt missachtet – es kam zum Zusammenstoß.

Gegen 14.30 Uhr befuhr die 38-Jährige mit ihrer Tochter in einem VW Polo die Landesstraße aus Richtung Oldenborstel, als sie an der Kreuzung zur Bahnhofstraße die Vorfahrt missachtete und mit einem von links kommenden Transporter mit zwei Insassen zusammenstieß.

Bei der Kollision wurde der Sprinter um die eigene Achse gedreht und auf den Gehweg geschoben. Der VW Polo überfuhr währenddessen einen Zaun und landete knapp an einem Baum vorbei im Garten eines Anwohners. Nach Polizeiangaben zogen sich alle vier Unfallbeteiligten leichte Verletzungen zu. Sie kamen zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser.

VW Polo landet im Garten

Der Ausfall der Ampelanlage hängt mit einem Unfall vor genau einem Monat zusammen. Am 17. April waren auf der Kreuzung ebenfalls zwei Fahrzeuge zusammengestoßen, eines der Autos beschädigte dabei allerdings den Stromkasten der Kreuzung erheblich, weshalb die Ampel seitdem außer Betrieb ist.

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Anwohner beklagen vor Ort, dass es seit dem Ausfall der Ampelanlage zu vermehrten Beinahe-Unfällen gekommen sei. Die Kreuzung sei als Unfallschwerpunkt bekannt gewesen, weshalb damals umfangreiche Maßnahmen auf der Kreuzung getroffen wurden, so Anwohner. Warum keine Ersatzampel für die Dauer der Reparaturmaßnahmen eingerichtet wurde, ist unklar. Die beiden Unfallwagen vom heutigen Zusammenstoß mussten von Abschleppdiensten geborgen werden.