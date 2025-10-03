Von Hund erschreckt: Frau taumelt auf Straße und wird von Lkw erfasst – tot

Eine 77 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall am Donnerstagmittag in Niebüll (Kreis Nordfriesland) ums Leben gekommen. Ein Hund hatte sie offenbar derart erschreckt, dass sie das Gleichgewicht verlor und in Richtung Straße taumelte.

Als der Hund laut Polizei hochsprang, passierte ein Lkw-Gespann die Straße, genau auf der Höhe, an der die Frau auf die Straße taumelte. Die 77-Jährige konnte nicht ausweichen, sie wurde von der Auffahrrampe des Anhängers am Kopf getroffen.

Polizei ermittelt

„Sie stürzte zu Boden und erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen“, so ein Polizeisprecher. Der Lkw-Fahrer sei zunächst weitergefahren, weil er von dem Unfall nichts mitbekommen habe, sei dann später aber zurückgekehrt. „Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.“

Über mehrere Stunden war die Straße gesperrt, die Polizei suchte nach Spuren und sprach mit Zeugen. Die Kripo übernahm die Ermittlungen. Insbesondere eine Sache aber fehlte: der Hundehalter.

Das könnte Sie auch interessieren: Mann geht vor Bordell mit Eisenstange auf Passanten los – ein Schwerverletzter

Der Polizeisprecher: „Wir bitten den Hundehalter sowie Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen, zum Hund oder Hundehalter geben können, sich zu melden.“ Entsprechendes an: Tel. 04661 40110 oder an jede Wache. (dg)