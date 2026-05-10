Plötzlich fängt ein Auto auf der Autobahn Feuer – Sperrung und langer Stau

Auf der Fahrt von Hamburg nach Berlin hat ein Auto auf der A24 plötzlich Feuer gefangen. Die Insassen hatten großes Glück.

Sie waren laut Feuerwehr gegen 23.30 Uhr mit ihrem Golf unterwegs, als es kurz hinter Witzhave (Kreis Stormarn) zunächst aus dem Motorraum qualmte. Nur Sekunden später brannte der komplette Motor. Sie hielten sofort auf dem Standstreifen an und verließen das Fahrzeug – und blieben somit unverletzt.

Golf brennt auf der A24 – Polizei ermittelt

Mit Atemschutzmasken fingen die Feuerwehrkräfte direkt damit an, den Brand mit Wasser zu löschen, nachdem sie eine entsprechende Leitung gelegt hatten. Andere Retter sicherten derweil die Unfallstelle und leuchteten diese aus. Die Polizei sperrte die Strecke zunächst komplett. Wegen der Maßnahmen kam es zu größeren Staus auf der A24.

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Nachdem das Fahrzeug mit einer Wärmebildkamera auf letzte Glutnester kontrolliert worden war, rückte die Feuerwehr ab. Es wurde auf Anweisung der Polizei abgeschleppt und gilt als Totalschaden. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von einem technischen Defekt als Brandursache aus. (dg)