Heiner M., Michael H. und Mark H. haben etwas gemeinsam, von dem sie lange dachten, sie seien allein damit. Sie haben Gewalt erfahren. In ihrer Kindheit, Jugend oder aktuellen Beziehung. Angebote für gewaltbetroffene Männer gibt es in SH kaum, die Wartelisten sind lang. Wie eine Gesprächsgruppe des Wendepunkts in Elmshorn ihnen geholfen hat.

Mark H. war am Ende. Am Nullpunkt. Dem Ort, an dem die Hoffnungslosigkeit regiert. Er ist Anfang 40, als er nicht mehr will, das Gefühl hat, auch nicht mehr zu können. „Der Körper verdrängt die Ereignisse“, sagt er, „und irgendwann kommt alles hoch.“

Mark H. hat Gewalt erlebt. Körperlich, verbal. Durch seine Mutter, die ihn kontrolliert hat, durch den Stiefvater, der ihn psychisch erniedrigt hat. Seine Psychologin erzählt ihm von einem Angebot des Wendepunkts in Elmshorn, einem, das es in dieser Form in SH bislang nicht gibt. Eine Gesprächsgruppe nur für Männer. Männer wie Mark H., die denken, sie seien allein mit dem, was ihnen angetan worden ist.

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Heute ist Mark H. arbeitsunfähig, aber er lebt

Er sei wegen schwerer Traumata aus der Kindheit da, erzählt er in der Gruppe. „Ich habe das ausgehalten und trotzdem meinen Weg gemacht.“ Aber irgendwann holt es ihn ein. Schlimm, was Sachen aus der Kindheit mit einem machen können, meint er. In der Gruppe stößt Mark H. auf Verständnis. Er ist nicht der Einzige, den die Traumata seiner Kindheit verfolgen, nicht der Einzige, der Gewalt erlebt. Doch die Hürde, sich Hilfe zu holen, ist groß.

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In der Gesprächsgruppe haben die Männer einen geschützten Raum, um über ihre Erfahrungen zu sprechen. picture alliance/dpa | Felix Kästle (Symbolbild)

Nicht nur wegen des Klischees, dass Männer stark sein müssten – „obwohl es Sachen gibt, die sind so schwer“, sagt H., „da können wir nicht stark sein“. Vor allem aber mangelt es an Angeboten, „das ist bitter“.

Wartezeiten bis zu einem Jahr in der Männerberatungsstelle

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Deutlich wird das an Wartelisten. Bei der Männerberatungsstelle des Wendepunktes in Elmshorn warten Männer in der Regel ein Jahr auf einen Platz in der Einzelberatung. „Es melden sich viele Betroffene, die schnell Hilfe brauchen. Wir kommen leider kaum hinterher, weil wir nicht die finanziellen oder personellen Ressourcen haben, um alle zeitnah zu versorgen“, weiß Sozialpädagogin Henriette Dittmer. Die 31-Jährige leitet die Gruppe.

Henriette Dittmer ist Sozialpädagogin und absolviert derzeit eine Zusatzausbildung zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Gemeinsam mit einer Kollegin leitet sie außerdem die Gesprächsgruppe für gewaltbetroffene Männer. Anna Goldbach

Mark H. ist einer der insgesamt fünf Teilnehmer der Pilotgruppe. Dass Männer wie H. lange brauchen, um sich Hilfe zu holen, sei keine Seltenheit, weiß Dittmer. Oft, weil sie fürchten, dass ihnen niemand glaubt. Dass sie, sofern vorhanden, die Beziehung zu ihren Kindern aufs Spiel setzten. Und dann lieber Gewalt aushalten, als den Kontakt zu ihnen zu verlieren. Ein Teufelskreis – und beliebtes Druckmittel, kommt es in Beziehungen, in die Kinder involviert sind, zu Partnerschaftsgewalt. „Das ist ein großes Thema: Erpressen, unter Druck setzen, Gaslighting“, so Dittmer.

Heiner M. brauchte Hilfe – und griff zur Flasche

Und weil all das nur schwer auszuhalten ist, versuchen Betroffene häufig, ihr Leid zu kompensieren – durch Alkohol, Drogen, Glücksspiel. So wie Heiner M.

Männern fällt es häufig schwer, offen Schwäche zu zeigen, sie schirmen ihre Gefühle ab oder versuchen, sie durch Konsum, Sport oder auch Gewalt zu kompensieren. Die Folge können Depressionen, aber auch Suchterkrankungen sein. (Symbolbild) IMAGO / YAY Images

In Beziehungen erlebt der Kreis Pinneberger immer wieder Gewalt. Zwei seiner Partnerinnen werden körperlich übergriffig, attackieren ihn. Anders seine Ex-Frau. Sie verletzt Heiner M., ohne dass blaue Flecken davon zeugen, übt psychische Gewalt auf ihn aus. Statt sich Hilfe zu holen, greift M. zur Flasche.

Es fehlt die Aufklärungsarbeit – zu sagen, es gibt auch Gewalt gegen Männer. Die Menschen sollten da sensibilisiert werden. Wenn damit nur ein Leben gerettet werden könnte, wäre es das wert. Heiner M.

Auch er sieht einen Grund dafür in der gesellschaftlichen Annahme, Männer müssten stark sein. Und er sieht die Gefahr, die damit einhergeht – für die betroffenen Männer, aber auch ihr Umfeld. Schaffen es die Männer aus der Gewaltspirale nicht heraus, „entsteht vielleicht Aggression – und das ist die falsche Art von Stärke.“

Henriette Dittmer zeigt, welche Erwartungen und Ziele die Teilnehmer der Pilotgruppe zu Beginn formuliert haben. Anna Goldbach

Der Wunsch, die gewaltvolle Beziehung zu verlassen, und die Angst davor, es nicht zu schaffen, seien „ein klassisches Thema“ in der Gruppe gewesen. Die Männer seien Betroffene von sexualisierter, körperlicher, psychischer Gewalt; entweder in Kindheit und Jugend oder aktuell.

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Bei Heiner M. ist die Situation akut: Viermal wird er innerhalb einer Nacht durch seine Partnerin angegriffen. Und realisiert, dass er es allein nicht herausschafft. Seine Tochter ist es, die ihm von der Männergruppe erzählt. Er geht hin.

Heiner M. fragt in der Gruppe: War das Missbrauch in meiner Kindheit?

Dass M. bereits in seiner Kindheit Gewalt erlebt hat, ist ihm zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst. Die Gruppe hilft ihm dabei, den Missbrauch als solchen anzuerkennen. Ein Mann erzählt, dass er als Kind immer wieder mit dem Kopf unter Wasser getaucht worden sei. „Wenn das eigene Gefühl einem sagt, das war nicht okay, das fühlt sich nach Missbrauch an, dann war es das“, stellt die Gruppenleitung klar.

Henriette Dittmer im Raum der Gesprächsgruppe. Anna Goldbach

Bei Heiner M. macht es klick: „Ich habe die Ereignisse in meiner Kindheit nicht richtig gedeutet“, sagt er. Durch die Gruppe sei ihm klar geworden, „dass es sexuelle Übergriffe durch meine Mutter gab“.

Wie offen die Männer ab der allerersten Sitzung miteinander gesprochen haben, hat auch Gruppenleitung Dittmer überrascht. „Es war emotional, es wurde auch viel geweint.“

Erst skeptisch, dann überzeugt

Heute sagt Heiner M.: „Ich war erst unsicher, aber dann hat es mir unfassbar geholfen.“ Ein Eindruck, den Dittmer teilt: Die Männer, sagt sie, geben einander Rückenwind. „Das ist unglaublich hilfreich.“

Wichtig ist, dass die Gruppe sich nicht ausschließlich an Männer richtet, die häusliche Gewalt erfahren. Sondern auch an Männer, die sexualisierte Gewalt in der Kindheit erfahren haben. Henriette Dittmer

Vor allem, weil es ein großer Schritt ist, „sich zu trauen, mit jemandem darüber zu sprechen“. Michael H. ist ebenfalls Teil der Pilotgruppe, hat viel Therapieerfahrung. Und trotzdem: „Man muss erst mal die Kraft aufbringen, darüber zu sprechen“, so der junge Mann. Und es braucht Vertrauen. Und das kann schwer aufzubauen sein, wenn man erlebt hat, was H. durchstehen musste. „Anfangs war es schwierig, mich zu öffnen.“

Als Kind ist H. geschlagen und vergewaltigt worden. „Ich verstecke mich mein ganzes Leben lang“, sagt H., „seit ich klein bin, begleitet mich das.“ Und wird es noch, nur ist er damit nicht mehr allein. (Dieser Artikel erschien zuerst auf shz.de)