Feuer springt auf Nachbarhaus über – Großeinsatz im Norden

In Alveslohe stehen nachts zwei benachbarte Häuser in Flammen. Das Feuer hatte vom einen auf das andere übergegriffen. Über 150 Einsatzkräfte waren vor Ort – jetzt plant die Feuerwehr, das Dach abzutragen.

Gegen 21.30 Uhr wurde in Alveslohe in der Straße Auf dem Felde ein Feuer gemeldet. In einem Einfamilienhaus war es zu einem Brand gekommen. Laut Feuerwehr hatte zuerst ein Wintergarten gebrannt, das Feuer fraß sich bis ins Dach des Hauses und sprang dann auf das Nachbargebäude über.

Brand in Alveslohe: Über 150 Einsatzkräfte vor Ort

Insgesamt waren die Beamten mit mehr als 150 Einsatzkräften vor Ort. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

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Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, alle Anwohner hatten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Auch am Freitagmorgen sind Einsatzkräfte vor Ort: Das Dach des Hauses, in dem der Brand seinen Anfang genommen hatte, muss geöffnet werden, um sicherzustellen, dass dort keine weiteren Glutnester lauern. Wie lange der Einsatz noch dauert, ist unklar. Die Ursache für das Feuer muss nun die Polizei ermitteln.