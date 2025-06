An Auffahrt zur A1: Auto prallt mit Reisebus zusammen

Bei einem schweren Verkehrsunfall an der Auffahrt zur A1 bei Lensahn sind am Pfingstmontag vier Menschen verletzt worden – einer von ihnen schwer. Ein Autofahrer hatte einem entgegenkommenden Expressbus die Vorfahrt genommen.

Der Unfall ereignete sich an der Autobahnauffahrt in Fahrtrichtung Süden. Ein Pkw aus dem Landkreis Güstrow kollidierte mit dem Expressbus der Linie 85, der von Lübeck kommend auf dem Weg zur Haltestelle in Lensahn war. Der Bus wird derzeit als Schienenersatzverkehr auf der Strecke zwischen Neustadt in Holstein und Fehmarn eingesetzt.

Im Bus befanden sich 38 Insassen. Laut Rettungsdienst wurden drei von ihnen leicht verletzt – sie konnten vor Ort behandelt werden. Glück im Unglück: Da alle angeschnallt waren, blieb ein größeres Unglück wohl aus.

Unfall bei Lensahn: Pkw-Insasse schwer verletzt

Schwerer erwischte es einen der beiden Pkw-Insassen. Das Auto wurde im Frontbereich massiv beschädigt und krachte in die Leitplanke. Der verletzte Mann musste durch Feuerwehr und Rettungsdienst aus dem Fahrzeug gerettet werden. „Wir haben den Patienten schonend zusammen mit dem Rettungsdienst aus dem Fahrzeug befreit, er war zum Glück nicht eingeklemmt“, sagte Einsatzleiter Hartmut Junge von der Feuerwehr Lensahn. Der Mann kam mit Notarztbegleitung in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr sicherte außerdem die Unfallstelle und nahm auslaufende Betriebsstoffe von Bus und Pkw auf.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Bäderstraße vollständig gesperrt werden. Auch die Autobahnausfahrt aus Richtung Norden war zeitweise dicht.

Nachdem der Bus zur Haltestelle nach Lensahn gebracht worden war, konnten die Fahrgäste in ein Ersatzfahrzeug der Expresslinie 85 umsteigen. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei bislang keine Angaben machen. (mp)