Mann wird dreimal am Tag attackiert – Verdächtiger in Haft

Gewaltausbruch in Husum: Ein Mann hat am Mittwoch binnen weniger Stunden vier Körperverletzungen begangen. Gleich dreimal wurde ein 48-Jähriger von dem Täter angegriffen.

Der erste Vorfall geschah gegen 14 Uhr an der Asmussenstraße. Dort drohte ein Mann (29) laut Polizei einem 48-Jährigen mit dem Tod und stach mit einem Messer zu. Das Opfer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus und wurde später nach ambulanter Behandlung entlassen.

Husum: Täter greift dreimal das gleiche Opfer an

Gegen 16.50 Uhr dann der nächste Vorfall an gleicher Stelle. Die Männer trafen erneut aufeinander. Auch diesmal wurde der 48-Jährige bedroht. Den Vorfall bekamen viele Menschen mit, Autofahrer hielten an und hupten.

Gegen 20 Uhr trafen die Männer zum dritten Mal aufeinander, diesmal an der Norderstraße. Der 29-Jährige zog ein Messer und stach auf den 48-Jährigen ein. Der konnte sich, obwohl er lebensgefährliche Verletzungen davongetragen hatte, in die nahegelegene Notaufnahme eines Krankenhauses retten.

Drei Stunden später rastete der 29-Jährige erneut aus. In der Asmussenstraße schlug er mit einem Baseballschläger auf einen 25-Jährigen ein, verletzte ihn am Kopf und flüchtete. 30 Minuten später nahmen Polizisten ihn fest, einen Tag später wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Der erließ einen Haftbefehl.