Mann wird dreimal am Tag attackiert – Verdächtiger in Haft
Gewaltausbruch in Husum: Ein Mann hat am Mittwoch binnen weniger Stunden vier Körperverletzungen begangen. Gleich dreimal wurde ein 48-Jähriger von dem Täter angegriffen.
Der erste Vorfall geschah gegen 14 Uhr an der Asmussenstraße. Dort drohte ein Mann (29) laut Polizei einem 48-Jährigen mit dem Tod und stach mit einem Messer zu. Das Opfer kam leicht verletzt in ein Krankenhaus und wurde später nach ambulanter Behandlung entlassen.
Husum: Täter greift dreimal das gleiche Opfer an
Gegen 16.50 Uhr dann der nächste Vorfall an gleicher Stelle. Die Männer trafen erneut aufeinander. Auch diesmal wurde der 48-Jährige bedroht. Den Vorfall bekamen viele Menschen mit, Autofahrer hielten an und hupten.
Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!
Diese Woche u.a. mit diesen Themen:
- Elbtower und Klima-Entscheid: Warum Bürgermeister Tschentscher angeschlagen ist
- Tödliche „Dooring“-Unfälle: Verkehrsexperte hält die Helmpflicht trotzdem für falsch
- Gute Noten für Hamburgs Schüler! Doch am Ranking gibt es einen Haken
- Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag
- 20 Seiten Sport: Rayan Philippe exklusiv: Der HSV-Profi der Stunde über Familie, Mitspieler und große Ziele & der FC St. Pauli auf Weltreise
- 28 Seiten Plan7: Ein Stück Großstadtrevier“ im St. Pauli-Theater, Hamburgs neues Gastro-Duo und die besten Halloween-Partys
Gegen 20 Uhr trafen die Männer zum dritten Mal aufeinander, diesmal an der Norderstraße. Der 29-Jährige zog ein Messer und stach auf den 48-Jährigen ein. Der konnte sich, obwohl er lebensgefährliche Verletzungen davongetragen hatte, in die nahegelegene Notaufnahme eines Krankenhauses retten.
Das könnte Sie auch interessieren: Streit mit Äxten und Schwertern: Schwer bewaffnete Polizisten verhindern Eskalation
Drei Stunden später rastete der 29-Jährige erneut aus. In der Asmussenstraße schlug er mit einem Baseballschläger auf einen 25-Jährigen ein, verletzte ihn am Kopf und flüchtete. 30 Minuten später nahmen Polizisten ihn fest, einen Tag später wurde er einem Haftrichter vorgeführt. Der erließ einen Haftbefehl.
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.