Einsatz im Norden: Vier Kälber bei Feuer verendet

Bei einem Brand in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Rausdorf (Kreis Stormarn) sind vier Kälber verendet.

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Brand am frühen Samstagmorgen gemeldet. In der betroffenen Halle waren rund 70 Kühe und 20 Kälber untergebracht. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurden keine Menschen verletzt.

Rausdorf: Tiere sterben im Feuer

Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse und gefrierenden Löschwassers als besonders schwierig. Freiwillige Feuerwehren aus Rausdorf, Großensee und Witzhave konnten ein vollständiges Ausbreiten der Flammen verhindern.

Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt. Die Brandursache ist noch unklar, der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. (dpa/mp)