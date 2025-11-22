Viele Verletzte bei Unfall im Norden – 14-Jähriger in Klinik

Schwerer Unfall im Norden: Ein Autofahrer wollte am Samstag bei Henstedt-Ulzburg links abbiegen – doch der Fahrer im Auto dahinter bemerkte das zu spät. Es gab viele Verletzte.

Bei einem Auffahrunfall in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) sind am Samstagvormittag acht Menschen verletzt worden, darunter mehrere Kinder. Ein 14-Jähriger sei mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gekommen, sagte eine Sprecherin der Leitstelle West.

Zu dem Unfall sei es gekommen, als ein Autofahrer links abbiegen wollte und der nachfolgende Verkehrsteilnehmer dies zu spät bemerkt habe. Die Verletzten seien in umliegende Kliniken gebracht worden, hieß es von der Polizei. Bis auf den 14-Jährigen seien alle nur leicht verletzt worden. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ über den Unfall berichtet. (dpa/mp)