Messer-Angriff in Kiel: Wer kennt die unbekannte Helferin?

Versuchtes Tötungsdelikt in Kiel! Im Stadtteil Gaarden, einem sozialen Brennpunkt, kam es bereits am 23. Oktober zu einem blutigen Streit. Dabei soll ein 27-Jähriger einen 49-Jährigen mehrfach mit einem Messer angegriffen haben. Die Tat ereignete sich Polizeiangaben zufolge im Hinterhof eines Parkhauses in der Schulstraße 31.

Die Tat wird als versuchtes Tötungsdelikt gewertet. Nachdem der verletzte Geschädigte vom Tatort geflüchtet war, soll er durch eine ihm unbekannte Frau medizinisch erstversorgt worden sein. Die Frau habe ihm gegenüber

angegeben, sie sei Krankenschwester.

Messer-Angriff in Kiel: Staatsanwalt sucht unbekannte Helferin?

Noch während der Behandlung soll der 27-Jährige erneut angegriffen haben. Der Geschädigte kam dann per Rettungswagen in eine Krankenhaus. Der Täter, ein libyscher Staatsbürger, konnte mittlerweile festgenommen werden. Er sitzt in U-Haft.

Doch jetzt sucht die Staatsanwaltschaft unter Hochdruck nach Zeugen, insbesondere der unbekannten Helferin vor Ort. Kontakt: Tel. 0431 1603322. (ls)