Verrückter Karnevalsbrauch im Norden: Hier stürmen Soldaten die Ertheneburg

Schnakenbek -

Der erste Schuss fällt Punkt 11.32 Uhr, doch erst beim dritten Angriff gelingt es den wackeren Schützen des 11. Regiments die Ertheneburg zu stürmen und dem Schnakenbeker Bürgermeister den Schlüssel für das Gemeindehaus zu entreißen. Keine Angst, Tote gab es gestern bei diesem Gefecht nicht – die MOPO war zu Gast beim wohl verrücktesten Karnevalsbrauch im Norden.

Schnakenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist eine kleine Gemeinde an der B5 zwischen Geesthacht und Lauenburg. Doch einmal im Jahr steppt in dem 863-Einwohner-Ort der Bär, und das liegt am rührigen Carnevalsverein von 1990.



Riesenspaß für die Kleinen: Bonbon-Sammeln während der Feuerpause auf dem Schnakenbeker „Schlachtfeld“ Quandt Foto:

Die Mitglieder hatten nämlich die Idee mit der lustigen Schlacht um die Ertheneburg. Die gab es von 1106 bis ins 18. Jahrhundert an der Elbe bei Schnakenbek tatsächlich. Doch die aktuelle Burg ist aus Holz und steht in der Dorfstraße des Ortes.

Prinzessin Karola I. ,Prinz Moses I. und die Schützen Uwe Lütens (l.) und Stefan Niebuhr Quandt Foto:

Die Bürgermeister wehren sich mit Kamelle, die sie mit Schmackes auf die Schützen schmeißen

Plötzlich rücken acht mit Karabinern bewaffnete Schützen an. Kommandeur ist Uwe Lütens (63) und der befiehlt lautstark: „An die Kanone. Feuer frei!“ Konfetti rieselt auf die Burg.



Drinnen sitzen der Schnakenbeker Bürgermeister Christian Pehmöller und sein Lauenburger Amtskollege Andreas Thiede. Die wehren sich mit Kamelle, die sie mit Schmackes auf die vorrückenden und wild schießenden Schützen schmeißen.

Die erste Angriffswelle ist abgeschlagen, und nun kommen die Kinder zum Zug. Sie stürmen das Schlachtfeld und sammeln eifrig Bonbons.

Der Schützenkommandeur entwindet dem Schnakenbeker Bürgermeister den Schlüssel

MOPO-Reporter Hirschbiegel bekommt von Prinzessin Karola I. den Karnevalsorden. Quandt Foto:

Doch schon rollt die zweite Angriffswelle, dann die dritte und die Burg fällt. Der Schützenkommandeur entwindet dem Bürgermeister den Schlüssel, sagt triumphierend: „Wir haben ihn, hier ist das Ding!“



Alle fallen sich lachend in die Arme und rufen „Schnakenbek Alaaf!“ Und auch der MOPO-Reporter hat Grund zur Freude: Er bekommt von Karnevalsprinzessin Karola I. erst Küsschen – und dann einen Orden.