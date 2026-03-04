mopo plus logo
Die 14-jährige Lia ist wieder aufgetaucht.

Die 14-Jährige ist wieder aufgetaucht. Foto: Polizeidirektion Itzehoe

  • Itzehoe

14-Jährige vermisst – jetzt gibt es gute Neuigkeiten

Seit den Abendstunden des 21. Februar 2026 wurde eine 14-Jährige aus Itzehoe vermisst. Nun ist das Mädchen wieder da.

Nach Angaben der Polizei verließ das Mädchen das Elternhaus nach einem Streit – und kehrte nicht zurück.

Suche nach vermisstem Mädchen: Polizei bittet um Hilfe

Seit dem 2. März suchte die Polizei mit einem Foto nach dem Kind. Jetzt ist die 14-Jährige wieder zu Hause, wie die Polizei am Mittwochmorgen bekanntgab.

Eine Straftat steht nicht im Zusammenhang mit ihrem Verschwinden, heißt es. (mp)

