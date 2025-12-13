Verkehrsschilder und Tannenbaum umgefahren – Fahrer flüchtet

Rätselhafter Unfall in Trittau (Kreis Stormarn): Ein Autofahrer hat an der Kirchenstraße für Verwüstung gesorgt – und flüchtete danach. Die Polizei ermittelt.

Der Unfall soll sich am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr zugetragen haben: Der Fahrer muss die Kontrolle über sein Auto verloren haben, raste über zwei Verkehrsinseln und rammte Schilder und einen Tannenbaum. Es sollen Zeugen gewesen sein, die die Polizei informierten.

Polizei ermittelt

Beim Eintreffen der Beamten soll der Verursacher geflüchtet sein. Die Polizei nahm den Unfall auf, die Feuerwehr hob den Tannenbaum von der Straße und legte diesen auf die Grünfläche des Kreisels, an dem der Unfall geschah.

Nähere Informationen zum Fahrzeug und zum Fahrer lagen bisher nicht vor. Die Polizei hat Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. (dg)