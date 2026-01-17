mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Haus Pinneberg Verkauf

Makro-Immobilien hat die Immobilie vorläufig von seiner Vermarktungsplattform genommen. Foto: Rene Erdbrügger

  • Pinneberg

paidVerkauf geplatzt: Messie-Haus ist plötzlich vom Markt

Überraschende Neuigkeiten: Das berüchtigte Messie-Haus am Damm 40 in Pinneberg wird derzeit nicht mehr zum Verkauf angeboten. Das zuständige Unternehmen Makro-Immobilien hat die Immobilie vorläufig von seiner Vermarktungsplattform genommen.



Grund dafür ist nicht mangelnde Nachfrage. Weiterhin gäbe es noch ein weiteres ungelöstes Problem, wie Makro-Immobilien-Geschäftsleiter Sven P. Stein am Dienstag mitteilte. „Wir drehen uns im Kreis“, sagte er.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test