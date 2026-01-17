Überraschende Neuigkeiten: Das berüchtigte Messie-Haus am Damm 40 in Pinneberg wird derzeit nicht mehr zum Verkauf angeboten. Das zuständige Unternehmen Makro-Immobilien hat die Immobilie vorläufig von seiner Vermarktungsplattform genommen.







Grund dafür ist nicht mangelnde Nachfrage. Weiterhin gäbe es noch ein weiteres ungelöstes Problem, wie Makro-Immobilien-Geschäftsleiter Sven P. Stein am Dienstag mitteilte. „Wir drehen uns im Kreis“, sagte er.





