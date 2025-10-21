Verheerendes Feuer auf Ostsee-Insel: Feuerwehr immer noch im Einsatz

Nach dem Brand in einer Lagerhalle auf Fehmarn ist die Feuerwehr weiter im Einsatz. Glutnester werden gelöscht. Zur Ursache gibt es noch keine Erkenntnisse.

Nach dem Großbrand in einer Lagerhalle auf der Insel Fehmarn (Kreis Ostholstein) dauern die Nachlöscharbeiten auch am Dienstagmorgen an. Wie die Polizei mitteilte, müssen die Einsatzkräfte der Feuerwehr weiterhin Glutnester ablöschen. In dem Gebäude befanden sich Strohballen und landwirtschaftliche Maschinen. Ein benachbartes Bürogebäude wurde vorsorglich evakuiert, verletzt wurde niemand.

Großfeuer auf Fehmarn – bis zu 160 Einsatzkräfte vor Ort

Am Montagabend brach in der Lagerhalle ein Feuer aus. Zeitweise waren bis zu 160 Einsatzkräfte vor Ort, unterstützt vom Technischen Hilfswerk. Die Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt. Auch zur Ursache des Feuers gibt es bislang keine Erkenntnisse. (dpa)