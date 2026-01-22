Verheerender Hausbrand bei Hamburg: Feuerwehr entdeckt Leiche

Beim Löschen eines Brandes in Tornesch (Kreis Pinneberg) haben Einsatzkräfte am Donnerstag eine Leiche gefunden.

Das Feuer war gegen 9.40 Uhr in einem Einfamilienhaus am Gärtnerweg ausgebrochen. Nachbarn hatten Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. „Als wir ankamen, stieg bereits massiver Rauch aus dem Dachstuhl, die ersten Scheiben waren geborsten und da kamen auch schon die ersten Flammen raus“, sagte ein Feuerwehrsprecher.

Feuer in Tornesch: tote Person gefunden

Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchten zunächst von innen zu der Person zu gelangen, mussten den Versuch jedoch wegen der starken Brandausbreitung abbrechen. Eine hinzukommende Schwierigkeit war das aufgrund der niedrigen Temperaturen gefrierende Löschwasser.

Über eine Drehleiter wurde daraufhin versucht, von außen in das Obergeschoss zu gelangen. Erst nach dem die Flammen eingedämmt waren, konnten die Einsatzkräfte das Gebäude wieder betreten – dort fanden sie eine Leiche. Ob es sich dabei um einen Bewohner des Hauses handelt, ist laut Polizei noch unklar.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner per App gewarnt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt.