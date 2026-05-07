Verheerende Brandserie: Dorf setzt Belohnung aus – wer kennt diese Person?

Die Polizei veröffentlicht Bilder einer unbekannten Person im Zusammenhang mit der Brandserie am Nord-Ostsee-Kanal. Ein Tatverdacht besteht laut den Ermittlern aber nicht.

Die Staatsanwaltschaft hat für Hinweise zur Aufklärung der Brandserie in Kudensee (Kreis Steinburg) eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgesetzt. Außerdem veröffentlichte die Polizei Fotos mit einer bislang unbekannten Person.

Diese Person sei für die Ermittlungen von polizeilichem Interesse. Polizeidirektion Itzehoe Diese Person sei für die Ermittlungen von polizeilichem Interesse.

Die Person sei für die Ermittlungen von polizeilichem Interesse, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der Polizeidirektion und der Staatsanwaltschaft Itzehoe. Ein konkreter Tatverdacht gegen die abgebildete Person bestehe aber nicht.

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Hinweise nimmt das Kommissariat 2 der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe unter der Tel. 04821 6020 oder per E-Mail an k2.itzehoe.bki@polizei.landsh.de entgegen.

Sechs Brände seit dem 27. Januar

In der 110-Seelen-Gemeinde am Nord-Ostsee-Kanal ist es seit dem 27. Januar zu insgesamt sechs Bränden an und in Einfamilienhäusern gekommen. In mindestens zwei Fällen gehen die Ermittler derzeit von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer kennt diese Person? Polizeidirektion Itzehoe Die Polizei sucht Zeugen: Wer kennt diese Person?

Parallel zu den laufenden Ermittlungen befinden sich heute Brandsachverständige des Landeskriminalamtes Schleswig-Holstein gemeinsam mit einem speziell ausgebildeten Hund an den beiden zuletzt betroffenen Häusern im Einsatz, um die Spurenlage erneut zu untersuchen. (dpa/mp)