Verfolgungsjagd bei Hamburg – Mann rast im Mercedes mit Tempo 130 durch die Stadt

In Elmshorn (Kreis Pinneberg) hat sich ein Mercedes-Fahrer am Donnerstagabend eine heftige Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei versuchte der Mann, seinen Verfolgern mit mehr als Tempo 130 zu entkommen. Vergeblich.

Laut Polizei war die Besatzung eines Streifenwagens gegen 18 Uhr an der Hamburger Straße auf einen weißen Mercedes aufmerksam geworden und wollte den Fahrer überprüfen. Doch statt auf die Anhaltesignale der Beamten zu reagieren, trat der 33-Jährige auf das Gaspedal und versuchte zu flüchten.

Mercedes-Fahrer flüchtete auf Gelände einer Feuerwache

Gefolgt von dem Polizeifahrzeug soll der Mercedes-Fahrer zeitweise ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer mehr als Tempo 130 erreicht haben. Dann steuerte der Flüchtige das Fahrzeug auf das Gelände einer Feuerwache und setzte die Flucht zu Fuß fort.

Weit kam er nicht: Die Beamten holten ihn ein und nahmen ihn vorläufig fest. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mercedes-Fahrer keinen Führerschein besaß. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Verdachts auf verbotenes Kraftfahrzeugrennen eingeleitet. Es werden Zeugen gesucht, die durch die rücksichtslose Fahrweise gefährdet wurden. Tel. (04121) 8030.