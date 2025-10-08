Mehr als vier Promille! Vollkommen besoffener Trucker nach Verfolgungsjagd gestoppt

Ein 44-jähriger Lkw-Fahrer musste am Dienstagmittag von einem Mitarbeiter des Betriebs, den er beliefern sollte, verfolgt und gestoppt werden.

Große Aufregung im kleinen Dorf: Am Dienstagmittag wurde ein Sattelzug auf dem Gelände eines Betriebs in Tensbüttel-Röst (Kreis Dithmarschen) entladen. Plötzlich stieg der 44 Jahre alte Trucker ein „und fuhr los, obwohl der Entladevorgang noch nicht abgeschlossen war. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein Mitarbeiter des Betriebs noch auf der Ladefläche, um zu entladen“, so eine Polizeisprecherin.

Trucker mit mehr als vier Promille gestoppt

Ihn auf dem Firmengelände zu stoppen, gelang zwar nicht, dafür nahm ein Kollege des Unglücklichen die Verfolgung auf. Im Nachbardorf Schafstedt schaffte er es schließlich, den Sattelzug zu überholen und auszubremsen. Der unfreiwillige Beifahrer blieb unverletzt.

Die dazugerufene Polizei stellte trauriger-rekord-verdächtige 4,38 Promille bei dem 44-Jährigen fest. Die Beamten nahmen dem Mann seinen Führerschein ab und lieferten ihn beim Krankenhaus ab, damit er dort „unter ärztlicher Aufsicht“ ausnüchtern könne.