Verdreckte Strände: Ostsee-Orte mit wichtiger Bitte an Touristen

Mit Greifzange und Eimer gegen den Abfall: Verschiedene Initiativen an Nord- und Ostsee laden Gäste ein, Strände und Ufer gemeinsam sauber zu halten.

Von der achtlos weggeworfenen Zigarettenkippe bis zum angeschwemmten Geisternetz findet sich an Schleswig-Holsteins Stränden Abfall in Mengen. Für ein ungetrübtes Strandvergnügen muss immer wieder aufgeräumt werden – und dabei setzen viele Orte auf die Unterstützung ihrer Gäste, wie die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TA.SH) mitteilte. Eine Auswahl:

Belohnung gegen Beweisfoto

Mit der Kampagne „Nimm drei – sei dabei” rufen etwa die Tourismusorte an der Nordseeküste dazu auf, beim Strandbesuch mindestens drei Stücke Unrat aufzusammeln und zu entsorgen. Vielerorts stünden dafür Abfallbehälter oder Sammelstellen in Strandnähe bereit. „Dieses gemeinsame Engagement zeigt, wie wichtig allen der Schutz unserer einzigartigen Küstenlandschaft ist”, so der Geschäftsführer der Nordsee-Tourismus-Service GmbH, Frank Ketter.

In den Ostseeorten werden 100.000 Gratis-Strandaschenbecher verteilt dpa | Carsten Rehder In den Ostseeorten werden 100.000 Gratis-Strandaschenbecher verteilt

Bei der Aktion „Eckernförde räumt auf” können sich Gäste und Einheimische in der Tourist-Information sowie bei teilnehmenden Partnern kostenfrei Müllgreifer und Papierbeutel ausleihen. Wer den an Ufern und Stränden gesammelten Müll entsorgt und ein Beweisfoto vorzeigt, erhält bei lokalen Geschäften oder Gastronomiebetrieben eine kleine Belohnung – etwa ein Eis, ein Getränk oder einen Snack.

Kostenlose Aschenbecher an Stränden

Der Ostsee-Holstein-Tourismus e.V. bietet kostenlose Strandaschenbecher. Rund 100.000 Exemplare werden in jeder Saison zwischen Glücksburg und Travemünde ausgegeben. Erhältlich sind die Strandascher in Tourist-Informationen sowie bei Strandkorbvermietern.

In der Lübecker Bucht gibt es sogenannte Meerretter-Stationen. Dort stehen kostenfrei Müllgreifer, Mülltüten und Strandaschenbecher bereit. Gäste und Einheimische können die Ausstattung für ihren Strandspaziergang nutzen und Abfälle am Strand oder entlang der Wasserkante einsammeln und entsorgen. Die Stationen befinden sich unter anderem an den Seebrücken in Neustadt in Holstein und Pelzerhaken sowie an verschiedenen Strandzugängen.

Kostenlose Paddelboot- und Müllsammelfahrt

Von Mai bis September stehen in Lübeck kostenfrei Paddelboote bereit, mit denen Gäste und Einheimische die Flüsse Trave und Wakenitz erkunden können.

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Ausgestattet mit Greifzange und Eimer können sie unterwegs Abfälle aus dem Wasser und entlang der Uferbereiche sammeln. (dpa/mp)