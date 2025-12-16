Verdacht auf TÜV-Betrug! Razzien im Norden bei Werkstätten und Prüfer

Razzien gegen mutmaßliche TÜV-Betrüger im Norden: Polizei und Staatsanwaltschaft haben Autowerkstätten und Privaträume in Kiel, Rendsburg, Büdelsdorf und Neumünster durchsucht.

Es geht um den Verdacht von Straftaten im Zusammenhang mit Hauptuntersuchungen von Fahrzeugen, wie sie der TÜV und andere Prüf-Organisationen anbieten.

Das könnte Sie auch interessieren: Schwerer Unfall in Hamburg: Autofahrer fährt Person auf E-Scooter an und flieht

Der Vorwurf von Bestechung beziehungsweise Bestechlichkeit richtet sich gegen vier Betreiber von Werkstätten und einen Mitarbeiter einer Prüfgesellschaft, wie der Kieler Oberstaatsanwalt Henning Hadeler sagte. Der Prüfingenieur soll Plaketten unrechtmäßig vergeben haben. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ berichtet. (dpa/mp)