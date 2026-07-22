Großeinsatz am Dienstag in Heide: Polizei, Zoll und Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft haben am Nachmittag eine Lokalität durchsucht. Hintergrund der Razzia: Verdacht auf Drogenhandel. Am Ende gab es mehrere Festnahmen.

Beamte der Polizei bei einer Razzia (Symbolbild). dpa | Nico Pointner

Bei einer Razzia in Heide nahmen Einsatzkräfte am Dienstag vier Personen fest und stellte zahlreiche Beweismittel sicher.

Gegen 15.30 Uhr begannen die Beamten mit der Durchsuchung der Lokalität in der Süderstraße. Nach Angaben der Polizei hatten sich in der Vergangenheit mehrfach Bürger gemeldet und Hinweise gegeben, dass dort mit Drogen gehandelt werde. Daraufhin leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein.

Der Inhaber des Betriebs steht nach bisherigem Ermittlungsstand nicht unter Verdacht. Er wird von der Polizei als Zeuge vernommen.

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Verdacht auf Drogenhandel: Vier Personen verhaftet

Während der Durchsuchungen nahmen die Beamten zunächst einen Mann fest, gegen den bereits ein Untersuchungsbefehl wegen des Verdachts des Drogenhandels vorlag. Er soll am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.

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Im Verlauf des Einsatzes wurden drei weitere Personen festgenommen. Gegen zwei von ihnen wurden Maßnahmen zur Abschiebehaft eingeleitet. Für die dritte Person soll ebenfalls ein Untersuchungshaftbefehl beantragt werden.

Außerdem stellten die Ermittler verschiedene Beweismittel sicher – darunter Drogen in nicht geringer Menge. Die Ermittlungen dauern an. (mp)