Verantwortungslos und komplett voll: Polizei stoppt Autofahrer

Was für ein Wert: Mehr als 3,6 Promille pustete ein Autofahrer bei einer Kontrolle.

Am Dienstagabend stoppten Beamte einen Autofahrer in Oldenburg/Holstein (Kreis Ostholstein), der stark alkoholisiert unterwegs war – mit einem extremen Ergebnis beim Atemtest.

Zuvor hatte ein Zeuge die Polizei alarmiert. Ihm war ein Mann auf einem Tankstellengelände in der Straße Berliner Eck aufgefallen, der Alkohol kaufte und anschließend mit seinem Hyundai davonfuhr.

40-Jähriger zeigt starke Ausfallerscheinungen

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Kurz darauf trafen die Beamten den 40-jährigen Fahrer im Stadtgebiet an. Der Mann schwankte stark, zeigte deutliche Ausfallerscheinungen und hatte erhebliche Probleme mit dem Gleichgewicht.

Der Atemalkoholtest brachte schließlich Gewissheit: Mehr als 3,6 Promille zeigte das Gerät an, rund das Siebenfache des zulässigen Höchstwerts.

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Der Ostholsteiner musste noch vor Ort seinen Führerschein abgeben. Zudem wurden zwei Blutproben entnommen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (rei)