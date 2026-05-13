Die nächsten beiden Teenie-Discos im „Sasa“ waren bereits ausverkauft. Nun wurden sie abgesagt. Zuvor war die Ordnungsverwaltung der Stadt Flensburg auf die Veranstaltungen aufmerksam geworden und sah Probleme beim Jugendschutz. Der Disco-Chef zeigt sich verwundert.

Sebastian Claußen ist konsterniert. „Es macht keinen Spaß, wenn einem die Behörden Steine in den Weg legen“, sagt der Chef des „Sasa“. Die Kult-Disco feiert aktuell mit ihren Teenie-Partys einen großen Erfolg. Die nächsten beiden Veranstaltungen am 22. und 23. Mai waren bereits restlos ausverkauft. Doch nun wurden sie abgesagt.

Vorausgegangen war unerfreuliche Post von der Flensburger Ordnungsverwaltung. „Nach vorläufiger rechtlicher Einschätzung ist die Veranstaltungsreihe als öffentliche Tanzveranstaltung im Sinne des § 5 Jugendschutzgesetz einzuordnen“, heißt es in dem Schreiben, das Claußen und sein Team in der vergangenen Woche erreichte.