Zum Schulferien-Start soll es in Schleswig-Holstein sonnig und warm werden. Besonders an den Küsten und auf Inseln wie Sylt sind die Betten schon gut gebucht – ein Trend hält dabei aber landesweit an.

Die Nord- und Ostsee sind auch in diesem Sommer wieder beliebte Reiseziele (Archivfoto). picture alliance/dpa | Bodo Marks

Kurz vor dem Start der Schulferien in Schleswig-Holstein (4. Juli bis 15. August) sind die Betten im nördlichsten Bundesland mancherorts schon gut gebucht. „Die Buchungslage ist bunt gemischt, einige haben schon jetzt eine gute Auslastung, andere sind eher weniger ausgelastet“, sagte eine Sprecherin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (Tash) der Deutschen Presse-Agentur. Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen enden die Schulferien im Sommer schon am 8. August.

Insgesamt sei die Buchungslage für die Sommer- und Sommerferienzeit 2026 im nördlichsten Bundesland „gut bis zufriedenstellend, erreicht jedoch vielerorts noch nicht das Niveau des Vorjahres“ (Stand 22. Juni 2026). Besonders einige klassische Küstenorte an Ost- und Nordsee verzeichnen laut Tash eine hohe Nachfrage und teilweise Auslastungen von mehr als 80 Prozent.

Gleichzeitig sind in nahezu allen Regionen noch freie Unterkünfte verfügbar – aber in der Hauptferienzeit kann es an Hochsommertagen mancherorts voll werden. „Wer ein bisschen flexibel ist, der findet immer etwas“, sagte die Sprecherin.

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Ein Trend hält in ganz SH an

Auffällig sei der landesweite Trend zu weiterhin noch kurzfristigeren Buchungen: „Viele Touristiker berichten, dass Gäste ihre Reisen zunehmend wetterabhängig, erst wenige Wochen oder sogar Tage vor der Anreise buchen.“ Für die Betriebe sei das laut Sprecherin teils herausfordernd, weil sie „gerne Planbarkeit hätten”.

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Zahlreiche Destinationen rechnen demnach in den kommenden Wochen noch mit zusätzlichen Buchungen. Insgesamt blicken aber viele Touristikerinnen und Touristiker trotz regional unterschiedlicher Auslastungen durchaus optimistisch auf die aktuelle Saison.

Ostsee: Noch freie Betten auf Fehmarn

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Auf Fehmarn ist die klassische Hauptreisezeit von etwa Mitte/Ende Juli bis Mitte August bereits gut nachgefragt, dennoch gibt es in diesem Zeitraum sowie in den übrigen Sommerwochen noch freie Kapazitäten.

In Grömitz gehen im dortigen Tourismus-Service-Center die meisten Anfragen und Buchungen für den Zeitraum Juli und August ein. In Grömitz gibt es zu Beginn der Sommerferien aktuell noch freie Kapazitäten. „Der am stärksten gebuchte Zeitraum im Sommer ist vom 18.07. bis 16.08.”, teilte die Tash mit. Die Auslastung von Mitte Juli bis Mitte August liege demnach bei rund 92 Prozent.

Kurzentschlossene finden jedoch auch in der Hauptsaison noch – wenn auch wenige – freie Unterkünfte. Am letzten Augustwochenende während des Events „Ostsee in Flammen” ist der Ort aber nahezu restlos ausgebucht. Auch in Timmendorfer Strand ist die Buchungslage für die Sommerferien 2026 demnach „auf einem erfreulichen Niveau”.

Buchungen in Kiel geringer als 2025

Anders sieht das in der Landeshauptstadt aus: „Die Buchungslage im Raum Kiel und Kieler Förde ist aktuell noch unter dem Vorjahresniveau bei einer Auslastung von 53 Prozent”, teilte die Tash mit. Die Kieler Tourismusexperten rechnen aber noch mit einem kurzfristigen Anstieg der Buchungszahlen.

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Auch in Flensburg ist die Nachfrage bisher eher verhalten: Aktuell liegen die Buchungen hier etwa 15 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres. „Dennoch sind insbesondere größere Ferienwohnungen und Ferienhäuser bereits gut gebucht.” Bei kleineren Unterkünften für zwei bis drei Personen gibt es aber noch ausreichend Kapazitäten.

Schwankende Buchungen in Lübeck und Travemünde

Der Trend zu einem verhaltenen Saisonauftakt zeigt sich in Travemünde in den Vorschauzahlen: Die Belegungszahlen schwanken leicht zwischen 50 bis 60 Prozent (Vorjahr: gleichmäßiger bei durchschnittlich 85 Prozent), Lübecks Zahlen sind über die Ferien sehr wechselhaft: Die Spanne reicht von 30 Prozent ab August bis zu 70 Prozent an den Wochenenden der ersten Ferienhälfte.

Mit dem Start der Sommerferien in mehreren Bundesländern sind die zwei Juli-Wochen in den Orten der Lübecker Bucht bislang gut gebucht. In allen Unterkunftskategorien findet man allerdings noch die gewünschten Unterkünfte. Ab Mitte Juli steigt die Auslastung merklich an. Scharbeutz und Neustadt sowie seine Ortsteile liegen derzeit bei 80 Prozent Auslastung, Sierksdorf aktuell bei etwas mehr als 60 Prozent.

Sylt und St. Peter-Ording gut gebucht

Die Nachfrage für den Sommer ist in St. Peter-Ording insgesamt „sehr gut”, allerdings bisher noch leicht unter dem Vorjahresniveau. Insbesondere der Hotelbereich ist im Vergleich zu den Ferienwohnungen etwas verhaltener gebucht.

Auch auf Sylt ist die Buchungslage insgesamt gut, und „die Nachfrage bis in den Herbst hinein stabil und vergleichbar mit 2025”. Aktuell liege die Auslastung für die kommenden Wochen auch hier noch leicht unter der vom Vorjahr.

Helgoland rechnet mit stabiler Auslastung

Auf der Nachbarinsel Amrum liegt die Auslastung knapp auf Vorjahresniveau. Vom 20.07. bis 19.08. sind rund 96 Prozent der Unterkünfte schon belegt – von Mitte Juni bis Mittel Juli liegt die Auslastung bei 92 Prozent. Es seien aber immer noch einige Unterkünfte verfügbar.

Auf Föhr wird laut der lokalen „nicht-repräsentativen Blitzumfrage“ in der Sommerferienzeit (27. Juni bis 12. September 2026) voraussichtlich eine durchschnittliche Auslastung von etwa 80 bis 85 Prozent. Die Spitzenzeiten – mit teils mehr als 95 Prozent belegten Unterkünften – liegen im Juli und August.

Die Nachfrage für die Sommersaison ist auf Helgoland insgesamt stabil. Für die Kernzeit der Sommerferien gehen die Helgoländer Touristikerinnen aktuell von einer guten Auslastung im Bereich von etwa 70 bis 80 Prozent aus.

Binnenland: Eider-Treene-Sorge-Region

Die Touristikerinnen und Touristiker der Eider-Treene-Sorge-Region sind zufrieden mit der aktuellen Buchungslage und viele Unterkünfte wurden schon lange im Voraus gebucht. „Die Auslastung kann, besonders in den Monaten Juli und August, mit den Zahlen aus 2025 mithalten.” Der Juni bleibe bisher noch hinter den Erwartungen zurück. Im Sommer gibt es noch ausreichend buchbare Unterkünfte im Binnenland, besonders für Paare, kleine Familien oder Einzelreisende.

Herzogtum Lauenburg und Bad Segeberg

In Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist die Nachfrage für den Sommer 2026 aktuell gestiegen, teilte die Tash mit. Im Vergleich zum Vorjahr waren Anfragen früher eingegangen – gleichzeitig gibt es aber – auch an einzelnen Wochenenden – noch vereinzelte Verfügbarkeiten.

Für die Sommerferien gibt es im Kreis Segeberg eine zweigeteilte Buchungslage: Die Wochenenden seien aufgrund der Karl-May-Spiele bereits nahezu ausgebucht – von Sonntag bis Mittwoch gibt es aber demnach noch Platz. (dpa/mp)