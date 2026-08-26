Ein 25-Jähriger soll in einem Bus mehrere Fahrgäste angegriffen haben. Später ging er auch auf die Polizei los.

In einem Linienbus bei Giekau im Kreis Plön ist ein 25-Jähriger am Freitagabend mit Fahrgästen und später auch mit Einsatzkräften aneinandergeraten. Der Mann soll mehrere Menschen angegriffen und die Polizisten bespuckt und attackiert haben. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 21.45 Uhr wurde die Polizei zu einem Linienbus der Linie 310 in den Ortsteil Fresendorf gerufen. Mehrere Fahrgäste hatten den Mann nach Angaben der Polizei bereits bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fixiert.

Angriff im Bus: Mann spuckt nach Polizisten

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Als die Beamten eintrafen, soll der 25-jährige Ukrainer sie unvermittelt angegriffen haben. Er spuckte demnach in Richtung der Polizisten und versuchte, sie zu schlagen und zu treten. Die Beamten konnten den Angriff zunächst unterbinden.

Auch beim Verlassen des Busses und auf dem Weg ins Polizeigewahrsam soll der Mann erheblichen Widerstand geleistet, die Einsatzkräfte bedroht und weiter versucht haben, sie anzuspucken, zu treten und zu schlagen. Während der Fahrt musste er deshalb fixiert werden.

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Bei der Durchsuchung fanden die Beamten ein zugriffsbereites Messer mit feststellbarer Klinge und stellten es sicher. Der Mann stand nach Einschätzung der Polizei offenbar unter dem Einfluss von Drogen und Medikamenten. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe, anschließend kam er in eine Fachklinik.

Nach bisherigen Ermittlungen war der Mann zuvor am ZOB in Kiel in den Bus gestiegen. Dort soll er Alkohol getrunken, auf Sitzlehnen geschlagen und an einer Haltestelle bei geöffneter Tür uriniert und gespuckt haben. Außerdem soll er mehrfach Streit mit anderen Fahrgästen gesucht haben. Mehrere Fahrgäste beschwerten sich beim Busfahrer über sein Verhalten.

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Die beiden zuerst eingesetzten Polizisten blieben unverletzt und dienstfähig. Gegen den 25-Jährigen wird unter anderem wegen Körperverletzung, Bedrohung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt. Zudem wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Mitführens eines Messers eingeleitet.

Die Polizei sucht Personen sowie weitere Fahrgäste, die Angaben zum Geschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizeistation Preetz unter 04342 10770 entgegen. (rei)