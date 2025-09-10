Unwetterzelle entlädt sich im Norden – zahlreiche Einsätze der Feuerwehr

In Neustadt in Holstein (Ostholstein) hat sich am Dienstagabend eine Unwetterzelle entladen. In der Folge gab es Starkregen, dessen Wassermassen nicht schnell genug abfließen konnten und mehrere Keller überfluteten. Die Feuerwehr war stundenlang im Einsatz.

Gegen 21 Uhr verdunkelte sich der Himmel über dem Städtchen an der Ostsee. Kurz darauf prasselten enorme Regenfälle nieder, Straßen wurden überflutet. Weil die Wassermassen nicht von der Kanalisation aufgefangen werden konnten, liefen zahlreiche Keller voll Wasser.

Feuerwehren stundenlang im Einsatz

Laut einem Sprecher der Feuerwehr gab es allein in den ersten Stunden mehr als 30 Einsätze, um vollgelaufene Keller leerzupumpen. Die Kräfte, auch aus den Nachbargemeinden, waren stundenlang im Einsatz. Erst in den frühen Morgenstunden entspannte sich die Lage.