Elisa, Clara, Melissa und Alexander Karstens – eine glückliche vierköpfige Familie aus Hamburg. Mit all den normalen Freuden und Sorgen des Alltags. Doch an Weihnachten 2024 änderte sich alles: Elisa erkrankte an DIPG, dem wohl tödlichsten Gehirntumor im Kindesalter. Seither bestimmen Krankenhäuser, Untersuchungen und die Angst den Alltag. Doch es gibt auch Kraftquellen: gemeinsame Reisen, kleine Momente des Glücks und die überwältigende Unterstützung Fremder.



Während andere Familien die letzten Geschenke besorgten, den Baum schmückten oder das Festessen planten, verbrachten die Karstens Heiligabend im Krankenhaus. „Elisa war ein paar Mal gestolpert, fiel beim Laufen um. Zunächst haben wir es nicht ernst genommen. Doch irgendwann war da dieses Gefühl: Etwas stimmt nicht“, erinnert sich Alexander Karstens an den 23. Dezember 2024 – den Tag der Diagnose. „Als die Ärztin uns ansah, ohne viel sagen zu müssen, wusste ich: Unser Leben wird nie wieder so sein wie vorher.“





