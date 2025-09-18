Unglück an Krankenhaus bei Hamburg – mehrere Schwerverletzte

Am Reinbeker Krankenhaus St. Adolf Stift im Kreis Stormarn kam es am Donnerstagmorgen bei Bauarbeiten zu einem schweren Unfall. Fünf Arbeiter wurden verletzt, drei von ihnen schwer.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich das Unglück gegen 10.40 Uhr beim Neubau der Klinik. Nach ersten Erkenntnissen brach eine Treppe zwischen zweigeschossigen Containern aus bisher noch ungeklärten Gründen zusammen – und riss dabei fünf Arbeiter in die Tiefe. Die Treppe hatte sich wohl aus der Verankerung gelöst.

Baucontainer dienen als Pausenraum

„Die Baufirma hatte als Pausenraum für ihre Handwerker erst vor Kurzem zwei Baucontainer von einem Dienstleister übereinander aufstocken und mit einer Treppe aus Stahl verbinden lassen. Fünf Bauarbeiter, die sich gerade auf dem Weg zu ihrer Pause befunden haben, sind beim Wegbrechen der Treppenkonstruktion bis zu 2,75 m nach unten gestürzt und unterschiedlich stark verletzt worden“, berichtet Andre Schulz-Colberg, Sprecherin der Klinik.

Rettungsdienst mit Großaufgebot im Einsatz

Drei der Arbeiter wurden schwer, zwei leicht verletzt. Alle wurden in umliegende Kliniken gebracht. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Polizei sperrte die Unfallstelle; zusammen mit einem Sachverständigen und der Berufsgenossenschaft wird nun die Ursache des Unfalls ermittelt.

Hintergrund zur Baustelle: Aktuell entsteht auf dem Gelände ein 48-Millionen-Euro-Projekt. Die geplante Fertigstellung eines Integrierten Notfallzentrums und einer neuen Bettenstation ist für September 2026 angesetzt. Der Neubau soll die Notfallversorgung stärken und mehr Kapazitäten für die stationäre Versorgung schaffen.