Bei einem Reifenwechsel auf einer Autobahnabfahrt verletzt sich ein 66-Jähriger schwer. Der Einsatz sorgt für Stau auf der A7.

Die Abfahrt Richtung Großenaspe ist aktuell gesperrt. Ein 66-Jähriger hat sich hier bei einem Reifenwechsel schwer verletzt. Danfoto

Ein Rettungshubschrauber und mehrere Einsatzkräfte rückten am Sonntagmittag zur A7 aus. An der Anschlussstelle Großenaspe in Richtung Hamburg war es zu einem ungewöhnlichen Unfall gekommen.

Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei Neumünster war ein 66-Jähriger verunglückt. Offenbar wollte der Mann gegen 13.10 Uhr im Abfahrtsbereich der Anschlussstelle Großenaspe einen Reifen wechseln. Dabei stürzte das Auto auf ihn. Der 66-Jährige wurde schwer verletzt.

66-Jähriger nach Reifenwechsel schwer verletzt

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Auch der Rettungshubschrauber „Christoph 67“ war im Einsatz. Der Verletzte wurde jedoch mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Außer dem 66-Jährigen wurde niemand verletzt. Wie es genau zu dem Unfall kam und weshalb der Mann seinen Reifen auf der Ausfahrt wechseln wollte, ist noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen, so eine Sprecherin.

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Während des Rettungseinsatzes kam es auf der A7 in Richtung Süden zu einem Stau. Die Abfahrt Richtung Großenaspe wurde gesperrt. Mittlerweile soll der Verkehr auf der A7 wieder fließen, die Abfahrt ist jedoch weiterhin gesperrt. Wann sie wieder freigegeben wird, ist unklar.