Ungewöhnlicher Einsatz bei Hamburg: Feuerwehr rückt zur Polizeiwache aus

Ungewöhnlicher Einsatzort für die Feuerwehr: In Pinneberg (Kreis Pinneberg) sind die Retter am Samstagabend nicht zu einem Mehrfamilienhaus oder Firmengelände gerufen worden – sondern zur Polizei. Was war da los?

Beim Blick auf die Adresse staunten die Retter nicht schlecht, wie eine Sprecherin der MOPO sagte. In der Wache der Polizei an der Elmshorner Straße war um 19.30 Uhr ein Feuer in der Küche ausgebrochen. Ein entsprechendes Aufgebot wurde entsandt.

Der Brand war schnell gelöscht, Verletzte gab es keine. Die Küche brannte komplett aus, ein technischer Defekt soll wohl ursächlich für das Feuer gewesen sein. Nun ermittelt die Kripo. (dg/ruega)