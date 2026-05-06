Unfassbare Tat: Storch im Nest erschossen – Polizei ermittelt Schützen

Ein Gutachten belegt: Ein Ende April tot aufgefundener Storch im Kreis Stormarn ist an einer Schussverletzung gestorben. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen ermittelt.

Ein Ende April tot aufgefundener Storch in Braak ist durch eine Schussverletzung gestorben. Das habe ein Gutachten zur Todesursache ergeben, teilte die Polizeidirektion Ratzeburg mit. Tatverdächtig sei ein 61-jähriger Mann aus dem Kreis Stormarn, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion. Weitere Angaben machte sie unter Hinweis auf weiter laufende Ermittlungen nicht.

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Der Fall hatte Ende April in Braak für Bestürzung gesorgt. Laut Bürgermeister Reinhard Diatscheschen von der Braaker Wählergemeinschaft hatte ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr einen Schuss in der Nähe der Festwiese gehört. Die Feuerwehr Barsbüttel barg daraufhin das tote Tier mit einer Drehleiter aus dem Nest. (dpa)