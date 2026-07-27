Ein Sturm fegte am Sonntagabend über den Norden. Fast zeitgleich verunfallten dadurch auf der A7 mehrere Autos.

Ein Auto war nach einer Kollision mit einem weiteren Wagen in einem Graben gelandet. danfoto

Eine Unwetterfront hatte am Sonntagabend für mehrere Unfälle auf der A7 zwischen Bad Bramstedt und Großenaspe gesorgt. Die Fahrbahnen wurden in beiden Richtungen zwischenzeitlich voll gesperrt.

Wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte, gab es gegen 19.15 Uhr gleich drei Unfälle. So war ein Auto in Fahrtrichtung Norden im Graben gelandet, nachdem es zuvor mit einem weiteren Wagen kollidiert war.

Unfälle auf der A7 durch Aquaplaning

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Zunächst habe die Sorge bestanden, dass der Fahrer in dem Wagen eingeklemmt gewesen sei, wie der Sprecher sagte. Diese Befürchtung bestätigte sich jedoch nicht. Insgesamt wurden vier Personen bei der Kollision leicht verletzt.

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Auch in der Gegenrichtung war zu fast gleicher Zeit ein Pkw verunfallt. Die Polizei leitete den Verkehr zwischenzeitlich über einen Rastplatz ab. „Hintergrund der Unfälle war Aquaplaning“, wie der Sprecher sagte. (mwi)