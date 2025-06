Unfall nahe Hamburg: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Donnerstagnachmittag ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Glinde bei Hamburg schwer verletzt worden. Der Senior wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 16.30 Uhr an der Einmündung Poststraße zur Avenue St. Sebastien. Ein Mann (72) aus Glinde war mit seinem 125er-Leichtkraftrad in Richtung Oher Weg unterwegs, als die Fahrerin (56) eines Kleintransporters aus der Gegenrichtung nach links in die Poststraße abbiegen wollte.

Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Dabei kam es im Einmündungsbereich zum Unfall. Der genaue Hergang ist noch unklar.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Kurztrips: Wie Sie mit dem Deutschlandticket für lau Urlaub im Umland machen können

Wie Sie mit dem Deutschlandticket für lau Urlaub im Umland machen können Schüsse auf Hamburgs Straßen : Diesmal traf es wohl einen Rockerboss

Diesmal traf es wohl einen Rockerboss Islamismus: Es häufen sich Beschwerden über Vorfälle an Schulen

Es häufen sich Beschwerden über Vorfälle an Schulen Humor in schweren Zeiten: Kann man über diesen Wahnsinn eigentlich noch lachen?

Kann man über diesen Wahnsinn eigentlich noch lachen? Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: Wie die HSV-Bosse den Torunarigha-Deal eintüteten, wie der Kiezklub nach dem Abgang von Guilavogui plant

Wie die HSV-Bosse den eintüteten, wie der Kiezklub nach dem plant 20 Seiten Plan7: Das Japan-Filmfest Hamburg, Iggy Pop im Stadtpark & Kultur-Tipps für jeden Tag

Der Motorradfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Er wurde vor Ort medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: Generator brennt: Feuer im Feldstraßenbunker!

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 3000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. (mp)