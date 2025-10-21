Unfall nach Wildwechsel – Mann in Lebensgefahr

Auf der Bundesstraße 430 im Kreis Plön ist es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer wollte in Höhe der Abfahrt Rantzauer Papiermühle einem Wildtier ausweichen – und krachte gegen einen Baum.

Laut Polizei war der Fahrer (43) eines Multivans auf der Bundesstraße 430 in Richtung Plön unterwegs, als plötzlich ein Wildtier die Straße kreuzte. Der 43-Jährige versuchte, auszuweichen.

Mann lebensgefährlich verletzt in Klinik

Dabei geriet sein Fahrzeug ins Schleudern und krachte gegen einen Baum am Fahrbahnrand. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu und kam mit dem Notarzt in eine Klinik. Die Bundesstraße war mehrere Stunden voll gesperrt.