Unfall mit Rettungswagen im Norden – mehrere Verletzte

Ein Rettungseinsatz endete am Montagmorgen in Krummesse (Kreis Herzogtum Lauenburg) mit einem Unfall. Ein Rettungswagen, der mit einem Patienten an Bord auf dem Weg ins Krankenhaus war, stieß an einer Kreuzung mit einem Auto zusammen. Vier Personen wurden leicht verletzt, der Patient erlitt einen Schock.

Der Crash ereignete sich gegen 9.15 Uhr auf der Klempauer Straße. Der Rettungswagen war mit Blaulicht unterwegs und fuhr laut Polizei bei Rot in die Kreuzung ein. Eine Hyundai-Fahrerin, die bei Grünlicht fuhr, erkannte das Einsatzfahrzeug offenbar zu spät – es kam zur Kollision.

Autofahrerin und Sanitäter bei Unfall leicht verletzt

Die Fahrerin sowie drei Sanitäter zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Patient im Rettungswagen blieb körperlich unversehrt, stand jedoch unter Schock. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.